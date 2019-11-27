Так звучит мотор V8, который раскручивается до 11 000 оборотов в минуту

Большую часть времени, по словам Страдера, он потратил не на сами работы, а именно на проектирование мотора. В частности, он потратил многие недели на разработку клапанного механизма, который бы смог выдержать такую нагрузку. В итоге создатель объединился с компанией-производителем компонентов для клапанных механизмов Comp Camp.

Совместными усилиями им все же удалось завершить проект и достроить двигатель. На последнем ролике, который Страдер опубликовал на фейсбуке, доработанный мотор удалось максимально раскрутить до 11 230 оборотов в минуту.