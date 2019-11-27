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18:39

Так звучит мотор V8, который раскручивается до 11 000 оборотов в минуту

На агрегатах General Motors собрали двигатель, который раскручивается в два раза сильнее заводского

Команда американского университета EFI спустя три года работы представила высокопроизводительный мотор V8, собранный на агрегатах General Motors. Он может раскручиваться до 11 230 оборотов в минуту, что почти в два раза больше критической отметки для заводского двигателя.

Бен Страдер, основатель университета, три года назад задался целью доработать атмосферный семилитровый мотор с индексом LS, чтобы он смог раскручиваться минимум до 11 тысяч оборотов в минуту. При условии, что заводская «красная линия» находится на отметке в 7000 оборотов, задача оказалась не из простых.

Большую часть времени, по словам Страдера, он потратил не на сами работы, а именно на проектирование мотора. В частности, он потратил многие недели на разработку клапанного механизма, который бы смог выдержать такую нагрузку. В итоге создатель объединился с компанией-производителем компонентов для клапанных механизмов Comp Camp.

Совместными усилиями им все же удалось завершить проект и достроить двигатель. На последнем ролике, который Страдер опубликовал на фейсбуке, доработанный мотор удалось максимально раскрутить до 11 230 оборотов в минуту.