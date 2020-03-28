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16:00

Первый McLaren F1 GTR Longtail выставлен на продажу

Это не просто один из десяти F1 GTR Longtail, а самый первый из них

Александр Пономарев
Первый экземпляр из десяти выпущенных суперкаров McLaren F1 GTR Longtail продаётся в компании Tom Hartley JNR в Великобритании.

Один из самых знаковых суперкаров 1990-х годов McLaren F1 был выпущен всего в 106 экземплярах, 65 из которых были «обычными» дорожными вариантами, пять — болидами LM для гонок в Ле-Мане, три — болидами GT для одноимённого гоночного чемпионата, пять — прототипами XP, 28 — гоночными версиями GTR и один — прототипом XP LM. Производство автомобиля было начато в 1992 и завершилось в 1998 году, а в 2000-2001 годах производитель модернизировал два дорожных экземпляра F1 до версии LM. Модификация F1 GTR Longtail появилась на свет в 1997 году в результате омологации трёх дорожных версий F1 GT.

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Самый первый McLaren F1 GTR Longtail выставлен на продажу британской компанией Tom Hartley JNR в городке Эшби-де-ла-Зуш в Северо-Западном Лестершире. Чёрный автомобиль с жёлто-розовой аэрографией на кузове имеет номер шасси 19R. В комплекте с ним идёт специальная книга с иллюстрациями от Gordon Murray Design, в которой подробно описана история суперкара и перечислены все этапы превращения его в автомобиль для дорог общего пользования. Первый F1 GTR Longtail оснащён шестилитровым двигателем V12 от BMW, который развивает 600 лошадиных сил и работает в тандеме с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач X-Trac.

Снаружи «длиннохвостая» версия отличается аэродинамическим обвесом для увеличения прижимной силы. Первой моделью McLaren из серии Longtail является представленный в 1997 году F1 GTR LT. Затем линейку воскресили в 2015 году, выпустив 675-сильный 675LT Coupe. Следом за ним появился 675LT Spider, выпущенный в 500 экземплярах. Четвёртым автомобилем в серии стал 600LT Coupe, дебютировавший в 2018 году. Наконец, открытый McLaren 600LT Spider, премьера которого состоялась в январе 2019 года, стал пятой моделью Longtail.