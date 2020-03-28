Первый McLaren F1 GTR Longtail выставлен на продажу

Один из самых знаковых суперкаров 1990-х годов McLaren F1 был выпущен всего в 106 экземплярах, 65 из которых были «обычными» дорожными вариантами, пять — болидами LM для гонок в Ле-Мане, три — болидами GT для одноимённого гоночного чемпионата, пять — прототипами XP, 28 — гоночными версиями GTR и один — прототипом XP LM. Производство автомобиля было начато в 1992 и завершилось в 1998 году, а в 2000-2001 годах производитель модернизировал два дорожных экземпляра F1 до версии LM. Модификация F1 GTR Longtail появилась на свет в 1997 году в результате омологации трёх дорожных версий F1 GT.