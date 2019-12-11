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12:05

«Преемник» McLaren F1 с вентилятором: первое изображение

Купе GMA T.50 получит систему активного граунд-эффекта

Алексей Носаченко
Бывший технический директор McLaren и один из авторов легендарного F1 Гордон Мюррей показал финальный дизайн купе T.50. Производством суперкара с самой совершенной аэродинамикой среди дорожных машин займется компания Мюррея Gordon Murray Automotive (GMA), а особенностью автомобиля станет система активного граунд-эффекта с 400-миллиметровым вентилятором.

Основные параметры GMA T.50 раскрыли ещё летом. Сейчас же компания решила побольше рассказать об аэродинамике и показать рендер купе. Как ожидалось, главным элементом суперкара стал вентилятор системы граунд-эффекта, разрежающий воздух под днищем для увеличения прижимной силы. Решение пришло из автоспорта и в 70-х испытывалось на формульном болиде Brabham BT46B, соавтором которого также был Гордон Мюррей.

Вентилятор разгоняет воздух под днищем и направляет его через активные воздуховоды, являющиеся частью заднего диффузора. Конструкция позволила отказаться от «юбок» и сложного аэродинамического «оперения», сделав дизайн купе «более стремительным и чистым»: на корме есть только прорези для охлаждения двигателя и пара подвижных крыльев, а на крыше — воздухозаборник инерционного наддува. Комбинируя алгоритмы работы активных элементов GMA T.50 предложит шесть аэродинамических режимов.

Первые два профиля включены по умолчанию: в Auto система самостоятельно подстраивается под скорость и действия водителя; в Brake Mode она вдвое увеличивает прижимную силу, что на 10 метров сокращает тормозной путь при замедлениях с 240 километров в час. Надстройка High Downforce создает на 30 процентов больше прижимного усилия, а Streamline — на 10 процентов снижает коэффициент аэродинамического сопротивления и виртуально удлиняет «хвост» суперкара, раскручивая вентилятор до максимальных оборотов.

Для набора предельной скорости предназначен Vmax Mode — тот же Streamline, только в этом режиме для дополнительного «буста» на три минуты включается 30-сильный электромотор. Наконец, профиль Test не делает ничего полезного, а только демонстрирует возможности активной аэродинамики.

По своим размерам T.50 чуть меньше Porsche 911. Сзади в пределах базы установлен 4,0-литровый V12 Cosworth-GMA с углом развала блока 65 градусов, способный раскручиваться до 12 100 оборотов в минуту и дополненный 48-вольтовым стартер-генератором. Двигатель выдаёт 650 лошадиных сил и 450 Нм момента (пиковая мощность составляет 700 сил). Он сопряжён с разработанной в сотрудничестве с Xtrac шестиступенчатой «механикой» и дифференциалом повышенного трения.

Недавно Gordon Murray Automotive заключила соглашение с командой Формулы-1 SportPesa Racing Point, совладелец которой Лоуренс Стролл, по слухам, присматривается к покупке Aston Martin. На базе Racing Point в Сильверстоуне проведут виртуальные и физические тесты масштабной модели T.50 в аэродинамической трубе с подвижным полотном. Кроме того, команда выделит группу инженеров, которые займутся тонкой доводкой суперкара.

Публичная презентация GMA T.50 состоится в мае следующего года. Всего выпустят 100 экземпляров купе ценой в два миллиона фунтов стерлингов, и большая часть тиража уже раскуплена. Первые клиенты получат свои машины в 2022 году. По замыслу Мюррея, новинка станет идеологическим преемником McLaren F1.