«Преемник» McLaren F1 с вентилятором: первое изображение

Недавно Gordon Murray Automotive заключила соглашение с командой Формулы-1 SportPesa Racing Point, совладелец которой Лоуренс Стролл, по слухам, присматривается к покупке Aston Martin. На базе Racing Point в Сильверстоуне проведут виртуальные и физические тесты масштабной модели T.50 в аэродинамической трубе с подвижным полотном. Кроме того, команда выделит группу инженеров, которые займутся тонкой доводкой суперкара.

Публичная презентация GMA T.50 состоится в мае следующего года. Всего выпустят 100 экземпляров купе ценой в два миллиона фунтов стерлингов, и большая часть тиража уже раскуплена. Первые клиенты получат свои машины в 2022 году. По замыслу Мюррея, новинка станет идеологическим преемником McLaren F1.