1400-сильный Ford Mustang Кена Блока два часа стреляет огнем под рождественские песни

Все видео длится 2 часа 7 минут и 4 секунды. Ролик, который лег в его основу, отсняли для десятой части «Джимханы». Сейчас же команда Hoonigan перемонтировала материал, замедлила его и добавила необычные эффект калейдоскопа из языков пламени.
Таким образом команда решила поздравить поклонников с наступающими праздниками — все двухчасовое видео сопровождается рождественскими песнями. В частности, различными вариациями самой популярной из них Jingle Bells.
Последнее видео Кен Блок выпускал в конце ноября — тогда на канале появился второй ролик из новой серии «Клаймбхана». Гонщик подрифтил на 927-сильном пикапе с 3,5-литровым мотором от Ford GT по «Дороге 99 поворотов» — сложнейшем горном серпантине, верхняя точка которого находится на высоте 131,5 метра.