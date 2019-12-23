1400-сильный Ford Mustang Кена Блока два часа стреляет огнем под рождественские песни

Все видео длится 2 часа 7 минут и 4 секунды. Ролик, который лег в его основу, отсняли для десятой части «Джимханы». Сейчас же команда Hoonigan перемонтировала материал, замедлила его и добавила необычные эффект калейдоскопа из языков пламени.

Таким образом команда решила поздравить поклонников с наступающими праздниками — все двухчасовое видео сопровождается рождественскими песнями. В частности, различными вариациями самой популярной из них Jingle Bells.