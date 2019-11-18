Видео: Кен Блок отжигает на 927-сильном пикапе по «Дороге 99 поворотов»

Трасса представляет собой сложнейший горный серпантин, на вершине которого находится природная арка «Небесные врата» высотой 131,5 метра, к которой ведут 999 ступеней. По этому подъему и подрифтил Кен Блок на 927-сильном пикапе, оснащенном 3,5-литровым мотором от Ford GT. Агрегат работает в паре с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач Sadev.
Первая Climbhana Кена Блока появилась два года назад, в сентябре 2017 года. Тогда гонщик прокатился на своем 1400-сильном гоночном «Хуникорне», созданном в стиле Ford Mustang, по трассе на горе Пайкс Пик.
Горный подъем всегда привлекал автопроизводителей сложностью трассы — уже неоднократно тут устанавливали различные рекорды, но единственный официальный принадлежит электрическому прототипу Volkswagen ID.R, который взобрался по серпантину за 7 минут 38,585 секунды.