Видео: Кен Блок отжигает на 927-сильном пикапе по «Дороге 99 поворотов»

Первая Climbhana Кена Блока появилась два года назад, в сентябре 2017 года. Тогда гонщик прокатился на своем 1400-сильном гоночном «Хуникорне», созданном в стиле Ford Mustang, по трассе на горе Пайкс Пик.

Горный подъем всегда привлекал автопроизводителей сложностью трассы — уже неоднократно тут устанавливали различные рекорды, но единственный официальный принадлежит электрическому прототипу Volkswagen ID.R, который взобрался по серпантину за 7 минут 38,585 секунды.