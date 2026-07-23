2 по цене 1: владелец готов отдать пару «Волг» ГАЗ-3111 за миллион рублей

Первый экземпляр — это, как уверяет продавец, единственный сохранившийся автомобиль в заводской максимальной комплектации. Под его капотом упрятана атмосферная японская «шестерка» Toyota 5VZ-FE объёмом 3,4 литра, которая работает в паре с автоматической коробкой передач.

Второй донор идет впридачу совершенно бесплатно. Это базовая «одиннадцатая» со стоковым 2,5-литровым ЗМЗ-405 и «механикой». Идеальный вариант для того, чтобы пустить этот автомобиль на запасные части или неспешно восстанавливать долгими зимними вечерами.

Напомним, сам индекс 3111 давно стал легендой среди фанатов марки. Модель должна была стать спасением завода в начале нулевых. Но амбициозный проект похоронили экономический кризис и сложности производства — всего было выпущено около 420 машин.

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