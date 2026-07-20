К юбилею АвтоВАЗа Lada Niva получила новый мотор и оцинкованный кузов

Главное новшество — силовой агрегат 1.8 отдачей 90 л.с. и 153 Н·м. С ним 80% крутящего момента доступны при 1000 об/мин, а расход топлива снизился до 9,0 против прежних 9,9 л/100 км.

В подвеске изменены передние амортизаторы, пружины и стабилизатор поперечной устойчивости. Продолжают список переработанная эргономика водительского места и модернизированная система отопления.