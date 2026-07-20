Опубликовано 20 июля 2026, 16:001 мин.
К юбилею АвтоВАЗа Lada Niva получила новый мотор и оцинкованный кузов
АвтоВАЗ отпраздновал 60-летие выпуском обновлённой Lada Niva. «В день 60-летия АвтоВАЗа мы с гордостью даём старт производству обновлённой Lada Niva Legend. Легендарный внешний вид остался с нами, но под капотом — совершенно иной характер», — сообщает пресс-служба Волжского автозавода.
© АвтоВАЗ
Главное новшество — силовой агрегат 1.8 отдачей 90 л.с. и 153 Н·м. С ним 80% крутящего момента доступны при 1000 об/мин, а расход топлива снизился до 9,0 против прежних 9,9 л/100 км.
В подвеске изменены передние амортизаторы, пружины и стабилизатор поперечной устойчивости. Продолжают список переработанная эргономика водительского места и модернизированная система отопления.
Как выяснил журнал Motor, наружные кузовные детали отныне отштампованы из двусторонней оцинкованной стали — это панели крыши, капота, облицовки радиатора, задней части и третьей двери.
Важно, что оцинкованные элементы потребовали серьёзной модернизации сварочных линий, а для штамповки капота АвтоВАЗ установил другую штамповую оснастку.
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Источник:АвтоВАЗ
Автор:Алексей Кованов
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