На взлетно-посадочной полосе военного аэродрома кроссовер разогнался до 382,38 километра в час

Пульс

Посмотрите, как Nissan Qashqai разгоняется до 383 километров в час

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27 апреля 2018

Британское ателье Severn Valley Motorsport показало на видео заезд 2000-сильного кроссовера Nissan Qashqai. Автомобиль установил новый рекорд среди вседорожников, разогнавшись на взлетно-посадочной полосе британского аэродрома «Кендрю Баррекс» до 382,6 километра в час.

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Под капотом «Кашкая» установлен шестицилиндровый твин-турбо мотор от Nissan GT-R, объем которого увеличен с 3,8 до 4,1 литра. Здесь также другие турбонагнетатели, стальная выпускная система и топливные насосы от Bugatti Veyron.

Видео с YouTube-канала Severn Valley Motorsport.

Предыдущий рекорд скорости — 370 километров в час — принадлежал Toyota Land Cruiser. Точнее, его заднеприводной модификации с 2000-сильной твин-турбо «восьмеркой» 5.7 и коробкой передач от драгстера.

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