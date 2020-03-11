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14:10

В России появился обновленный Mitsubishi Outlander

Стоимость автомобилей 2020 модельного года выросла в среднем на 10 тысяч рублей

В России стартовало производство обновленного внедорожника Mitsubishi Outlander. Автомобиль 2020 модельного года получил ряд новых опций, однако стоимость комплектаций осталась на уровне прошлого года.

Все полноприводные Аутлендеры теперь будут оснащаться трансмиссией S-AWC, которая до этого была доступна только для самых дорогих автомобилей в модификации GT. В этой системе используется электромагнитная муфта для подключения задней оси и активный межколесный дифференциал спереди.

Также обновленный Outlander получил новую мультимедийную систему с 8-дюймовым дисплеем, поддержкой Car Play и Android, возможностью просмотра видео. Яркость нового экрана увеличена на 54 процента, а время отклика уменьшено.

Помимо этого, изменения коснутся блока климат-контроля: добавлена кнопка синхронизации зон, а температуру теперь можно менять поворотом регулятора (раньше за это отвечали клавиши). Для второго ряда изменен материал обшивки дивана и улучшена боковая поддержка.

Также во всех полноприводных версиях Outlander появилась электрорегулировка поясничной опоры сиденья водителя. Ее диапазон 22,5 миллиметра.

Стоимость автомобилей 2020 модельного года немного увеличилась. Так, базовое исполнение с передним приводом теперь стоит от 1 709 000 рублей, в то время как версия 2019 года выпуска обойдется в 1 699 000 рублей. Топовая комплектация теперь стоит на 10 тысяч рублей дороже — 2 360 000 рублей.