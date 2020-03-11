В России появился обновленный Mitsubishi Outlander

Все полноприводные Аутлендеры теперь будут оснащаться трансмиссией S-AWC, которая до этого была доступна только для самых дорогих автомобилей в модификации GT. В этой системе используется электромагнитная муфта для подключения задней оси и активный межколесный дифференциал спереди.

Также обновленный Outlander получил новую мультимедийную систему с 8-дюймовым дисплеем, поддержкой Car Play и Android, возможностью просмотра видео. Яркость нового экрана увеличена на 54 процента, а время отклика уменьшено.