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18:59

В России продают 60-летний Mercedes-Benz за 20 миллионов рублей

Перед продажей автомобиль восстановили до идеального состояния

Анастасия Дубина
В России на продажу выставили родстер Mercedes-Benz 190 SL 1960 года выпуска. По словам продавца, автомобиль прошел полную реставрацию в Германии, сохранил заводской двигатель и шасси. В комплекте с машиной будущий покупатель получит оригинальные жесткую и мягкую крыши.

Автомобиль находится в Новосибирске. Как сообщил продавец в объявлении на сайте auto.ru раритетный Mercedes-Benz ввезли в Россию летом 2017 года из Германии. У него до сих пор сохранились заводские номерные агрегаты, кроме того, машина отличается довольно редким сочетанием черного кузова и салона зеленого цвета.

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Легендарный родстер оборудован 1,9-литровым четырехцилиндровым двигателем с двумя карбюраторами Solex, а также четырехступенчатой механической коробкой передач. Мотор развивает 105 лошадиных сил и 142 Нм крутящего момента. Максимальная скорость 60-летнего автомобиля составляет 171 километр в час.

Mercedes-Benz 190 SL серии R121 был построен на базе седана W120 Ponton. Всего с 1955 по 1963 год на заводе в Штутгарте выпустили 25 881 экземпляр модели.

Осенью прошлого года на продажу выставили еще один довольно редкий экземпляр — Mercedes-Benz S-Class 1982 года выпуска в идеальном состоянии, который принадлежал музею марки. Автомобиль оценили в 47 890 евро (около четырех миллионов рублей). За такую же сумму в Германии можно купить новый E-Class