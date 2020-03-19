В России продают 60-летний Mercedes-Benz за 20 миллионов рублей

Автомобиль находится в Новосибирске. Как сообщил продавец в объявлении на сайте auto.ru раритетный Mercedes-Benz ввезли в Россию летом 2017 года из Германии. У него до сих пор сохранились заводские номерные агрегаты, кроме того, машина отличается довольно редким сочетанием черного кузова и салона зеленого цвета.