В США продали 40-летние «Жигули» за 1,4 миллиона рублей

Помимо самого автомобиля, новому владельцу также обещали заводской набор инструментов и аптечку со всем необходимым для оказания первой помощи производства СССР. Также продавец отдавал в комплекте набор различных аксессуаров. Среди них дополнительные фары в стилистике раллийных автомобилей и багажник на крышу.