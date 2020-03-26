В США продали 40-летние «Жигули» за 1,4 миллиона рублей

Помимо самого автомобиля, новому владельцу также обещали заводской набор инструментов и аптечку со всем необходимым для оказания первой помощи производства СССР. Также продавец отдавал в комплекте набор различных аксессуаров. Среди них дополнительные фары в стилистике раллийных автомобилей и багажник на крышу.
Пробег автомобиля составляет 27 936 километров. Судя по региону на госномерах, приехала эта «двойка» из Волгоградской области. При этом автомобиль, несмотря на свой возраст, полностью обслужен и выглядит как новый.
Пару лет назад в Америке продали еще одного представителя советской классики — ВАЗ-2101. Экспортную версию «копейки» с пробегом 45 тысяч километров оценили в 9 999 долларов — по курсу 2018 года это составляло порядка 576 тысяч рублей.