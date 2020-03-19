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10:50

Марафон «24 часа Ле-Мана» перенесли из-за коронавируса

Гонка должна была пройти в июне

Лиза Будрина
Суточную гонку «24 часа Ле-Мана», которая должна была состояться 13-14 июня, перенесли на 19-20 сентября из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте мероприятия.

В этом году соревнования должны пройти в 88-й раз. Гонка на выносливость традиционно проводится в четырех классах. Самые быстрые — это прототипы категории LMP1, в числе которых заводские болиды и машины частных команд. Вторая категория LMP2 — это более простые болиды, укомплектованные одинаковыми турбомоторами мощностью около 600 лошадиных сил. Еще два класса (LMGTE-Pro для пилотов-профессионалов и LMGTE-Am для гонщиков-любителей) отведены для спорткаров категории «Гран-Туризмо», построенных на базе серийных моделей.

Twitter.com/24hoursoflemans

Ранее из-за пандемии отменили Гран-при Китая Формулы-1, этап должен был состояться в Шанхае с 17 по 19 апреля. Следом FIA официально объявила об отмене Гран-при Австралии (изначальные даты 13-15 апреля), а затем о переносах на неопределенный срок Гран-при Бахрейна и Вьетнама. При оптимистичном сценарии новый сезон Формулы-1 может стартовать 5 мая в Зандфорте с Гран-при Нидерландов, однако это пока под вопросом.

Ситуация с коронавирусом отразилась и на других автоспортивных мероприятий, в том числе были отменены гонки Формулы-Е и WEC. Не состоится и чемпионат Moto GP.

Источник: Twitter.com/24hoursoflemans