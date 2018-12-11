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10:45

Корпорация монстров

Самые чудные автомобили самой странной гоночной серии мира – 24 часа Ле Мона

Бюджет команды Формулы-1 может доходить до половины миллиарда долларов, но мы хотим еще раз вспомнить серию Ле Монс -- американскую пародию на легендарный марафон 24 часа Ле Мана, где участником может стать каждый обладатель старого хлама на колесах. Единственное ограничение, в которое должен уложиться ваш «болид», -- его реальная цена не должна превышать 500 долларов. Ко всему прочему участники гонки здесь всячески дорабатывают и переделывают свои развалюхи, чтобы они выглядели как можно оригинальнее. Результат порой превосходит все ожидания. Точнее, превосходит всегда!

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