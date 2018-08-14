Послушайте, как звучит 2500-сильная Toyota Supra

Американское ателье ProSpeed Autosports построило дрэгстер на базе Toyota Supra. Спорткар оснастили 8,62-литровым двигателем Hemi V8, отдача которого составляет 2500 лошадиных сил. Видео с испытанием машины, получившей прозвище Wasabi Supra, размещено на странице фирмы в сети Facebook.

Агрегат для «Супры» спроектирован техасской компанией Arrow Machine. Он оснащен блоком управления MoTeC, системой смазки с сухим картером Dailey Engineering и 106-миллиметровым турбонагнетателем Precision Pro Mod. Мотор совмещен с трехступенчатой автоматической трансмиссией MM Transmission TH400.

Весной текущего года тюнинг-ателье American Racing Headers опубликовало ролик с заездом дрэгстера, построенного на базе Toyota Prius. Гибридный хэтчбек оснастили 6,2-литровым агрегатом Hellcat V8 c кастомным приводным нагнетателем Whipple. Отдача мотора вместо стандартных 717 сил составляет 811 лошадиных сил. Коробка — шестиступенчатая «механика» Tremec.