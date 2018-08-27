Ferrari 250 GTO продали за рекордные 3,3 миллиарда рублей

Ferrari 250 GTO с номером шасси «3413 GT», ранее использовавшийся в качестве тестового — третий по счету экземпляр модели, выпущенный итальянским производителем. Модель считается самым успешным гоночным автомобилем марки, и лишь третий раз выставляется на продажу в текущем тысячелетии.
Прошлый владелец спорткара — бывший сотрудник Microsoft Грег Уиттен — участвовал на нем в различных исторических гонках. За годы владения машиной ему удалось сохранить оригинальный двигатель, трансмиссию и задний мост, а также кузов Series II, установленный ателье Carrozzeria Scaglietti в 1964 году.
В начале июня Ferrari 250 GTO 1963 года был продан за рекордную сумму в 70 миллионов долларов, став самым дорогим классическим автомобилем в мире. Покупателем спорткара стал неназванный американский коллекционер.