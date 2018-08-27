Ferrari 250 GTO продали за рекордные 3,3 миллиарда рублей

Ferrari 250 GTO 1962 года, который дважды становился победителем гонки Targa Florio, на торгах аукционного дома Sotheby’s продали за рекордную сумму в 44,8 миллиона долларов (около 3,3 миллиарда рублей по текущему курсу). Покупателем машины стал крупный коллекционер классических автомобилей из США, имя которого не сообщается.