На торгах ушел с молотка спорткар Ferrari 250 GTO 1963 года

Пульс

Классический Ferrari продали за рекордные 4 миллиарда рублей

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1 июня 2018

Спорткар Ferrari 250 GTO 1963 года стал самым дорогим классическим автомобилем в мире. Неназванный американский коллекционер заплатил за легендарный спорткар 70 миллионов долларов (4,3 миллиарда рублей по текущему курсу). Об этом сообщает AutoClassics.

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Проданный автомобиль — это 250 GTO с номером шасси «4153 GT», окрашенный в серебристый цвет с желтыми и белыми акцентами. Автомобиль считается одним из трех-четырех экземпляров модели, которые сохранились до наших дней.

Наибольшую известность модели принесло участие в различных соревнованиях — от гонок на выносливость и ралли до скоростных подъемов на гору.

В 1963 году спорткар пришел четвертым в марафоне «24 часа Ле-Мана» и стал победителем 10-дневной гонки «Тур де Франс». В конце 60-х новый владелец машины — Эугенио Батурон — принимал участие в испанских соревнованиях.

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В 2000 году, сменив несколько владельцев, Ferrari 250 GTO был продан немецкому коллекционеру Герру Грозу за 6,5 миллиона долларов. Через три года машина перешла в собственность Кристиана Глэселя.

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Автомобиль прошел полный процесс реставрации в фирме DK Engineering в 1990 годах. В 2012 году машина получила сертификат Ferrari Classiche, подтверждающий, что у нее сохранились оригинальные узлы и агрегаты.

Спорткар оснащен 300-сильным трехлитровым двигателем V12 и механической коробкой передач. Сто километров в час машина набирает примерно за шесть секунд.

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Фото Ferrarism, Fine Art America, Autoclassics
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