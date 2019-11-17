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14:00

Дизайнер пообещал сделать 26-дюймовые колёса

Чем больше диаметр колёс, тем лучше они смотрятся, считают американцы

Концерн General Motors планирует поставить свои будущие модели на ещё более крупные колёса: диаметром 24 и даже 26 дюймов.

Как рассказал в интервью изданию GM Authority главный дизайнер концерна GM Майкл Симко, колёсные диски становятся всё более популярным способом украсить автомобиль. Он считает, что большие колёса визуально делают кузов длиннее, шире и ниже, придавая ему более выразительный вид, поэтому довольно скоро на рынке появятся модели с диаметром колёс 24 и даже 26 дюймов.

До сих пор столь огромными колёсами могли похвастать только концепты, потому что их применение на серийном автомобиле неизбежно влечёт за собой массу проблем. Крупные диски обладают существенно большей массой, что вызывает увеличение расхода топлива и одновременное ухудшение плавности хода. В качестве возможного пути решения этой проблемы некоторые производители используют лёгкие, но прочные материалы, такие как углеродное волокно. Из чего сделает 26-дюймовые колёса GM, пока неизвестно.