Дизайнер пообещал сделать 26-дюймовые колёса

До сих пор столь огромными колёсами могли похвастать только концепты, потому что их применение на серийном автомобиле неизбежно влечёт за собой массу проблем. Крупные диски обладают существенно большей массой, что вызывает увеличение расхода топлива и одновременное ухудшение плавности хода. В качестве возможного пути решения этой проблемы некоторые производители используют лёгкие, но прочные материалы, такие как углеродное волокно. Из чего сделает 26-дюймовые колёса GM, пока неизвестно.