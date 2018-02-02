BMW выпустит лифтбэк для конкуренции с Audi RS3

Компания BMW работает над лифтбеком 2 серии, который получит «заряженную» M-версию. Эта модификация будет конкурировать с седаном Audi RS3 и Mercedes-AMG CLA 45, пишет Autocar.

BMW M2 Gran Coupe появится в продаже в 2019 году. У модели будет продольно расположенный двигатель и задний привод. Она также получит мотор от купе M2 — трехлитровую рядную «турбошестерку». Отдача двигателя составит 370 лошадиных сил (465 Нм). Он будет работать в паре либо с шестиступенчатой «механикой», либо семидиапазонным «роботом» с двумя сцеплениями.

BMW M2

Гамма двигателей «незаряженных» версий BMW 2 серии Gran Coupe будет состоять из трех- и четырехцилиндровых агрегатов объемом 1,5 и 2,0 литра. Гибридная версия лифтбека — 225e Gran Coupe — получит 1,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор, установленный в блоке трансмиссии. На электротяге такая машины сможет проезжать до 50 километров.

При этом ранее сообщалось, что лифтбек 2 серии построят на переднеприводной платформе UKL, которая лежит в основе моделей MINI, компактвэна Active Tourer, а также кроссоверов X1 и X2.