BMW 3-Series Gran Turismo сняли с произодства

Как сообщает Autocar, в 2020 году между седаном и универсалом BMW третьей серии больше не будет промежуточной модели: производство 3-Series GT завершено. Ещё в мае прошлого года тогдашний глава BMW Харальд Крюгер в ходе оглашения финансовых итогов за первый квартал упомянул, что у хэтчбека Gran Turismo не будет преемника в новом поколении. Причина такого решения весьма прозаична: «трёшка» GT по результатам продаж безнадёжно отставала от кроссоверов.