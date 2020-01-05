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14:00

BMW 3-Series Gran Turismo сняли с произодства

У третьей серии нынешнего поколения не будет хэтчбека

Александр Пономарев
Компания BMW прекратила производство одной из своих нишевых моделей — хэтчбека 3-Series Gran Turismo.

Как сообщает Autocar, в 2020 году между седаном и универсалом BMW третьей серии больше не будет промежуточной модели: производство 3-Series GT завершено. Ещё в мае прошлого года тогдашний глава BMW Харальд Крюгер в ходе оглашения финансовых итогов за первый квартал упомянул, что у хэтчбека Gran Turismo не будет преемника в новом поколении. Причина такого решения весьма прозаична: «трёшка» GT по результатам продаж безнадёжно отставала от кроссоверов.

Сочетая в себе черты седана и универсала, Gran Turismo оказалась нишевой моделью даже для 3-Series. Конец производства GT третьей серии станет одной из грядущих мер по сокращению расходов для BMW, наряду с планируемым с 2021 года уменьшением количества предлагаемых силовых агрегатов. В краткосрочной перспективе это позволит концерну сэкономить как минимум 12 миллиардов евро.