63-летний Mercedes-Benz 300SL Gullwing выставили на продажу за миллион долларов

Судя по архивным записям, первым владельцем 300SL был житель штата Пенсильвания Джордж Стернер. В 1978 году он продал автомобиль хирургу из Питтсбурга Доктору Эдварду С. Фальку. После смерти семья Фалька продала автомобиль Bring a Trailer — его использовали для кратковременных поездок и съемок роликов. Реставрация спорткара началась в 2016 году и завершилась в конце 2018-го. Пробег 300SL составляет 52 тысячи километров.