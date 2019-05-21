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15:48

63-летний Mercedes-Benz 300SL Gullwing выставили на продажу за миллион долларов

Пробег классического спорткара составляет 52 тысячи километров

Онлайн-аукцион Bring a Trailer выставил на продажу Mercedes-Benz 300SL Gullwing образца 1956 года. Экземпляр с кузовом цвета «графитовый серый» и светло-серым салоном — один из 308 спорткаров, выпущенных в 56-м. Цена — один миллион долларов.

Mercedes-Benz 300SL с номером шасси 198.040.6500165 оснащен 3,0-литровой рядной «шестеркой», с которой автомобиль вышел с завода. Недавно двигатель перебрали, а заодно обновили салон, тормозную систему и провели полный детейлинг автомобиля. Спорткар укомплектован опциональным рулем Nardi и новой защитой днища от MB Classic.

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Судя по архивным записям, первым владельцем 300SL был житель штата Пенсильвания Джордж Стернер. В 1978 году он продал автомобиль хирургу из Питтсбурга Доктору Эдварду С. Фальку. После смерти семья Фалька продала автомобиль Bring a Trailer — его использовали для кратковременных поездок и съемок роликов. Реставрация спорткара началась в 2016 году и завершилась в конце 2018-го. Пробег 300SL составляет 52 тысячи километров.

В марте этого года калифорнийский центр классических моделей Mercedes-Benz полностью собрал и выставил на всеобщее обозрение 43-й экземпляр Mercedes-Benz 300SL Gullwing. У автомобиля полностью сохранился оригинальный кузов, декор экстерьера, интерьера и даже покрышки.

Источник: BaT
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