63-летний Mercedes-Benz 300SL Gullwing выставили на продажу за миллион долларов

Mercedes-Benz 300SL с номером шасси 198.040.6500165 оснащен 3,0-литровой рядной «шестеркой», с которой автомобиль вышел с завода. Недавно двигатель перебрали, а заодно обновили салон, тормозную систему и провели полный детейлинг автомобиля. Спорткар укомплектован опциональным рулем Nardi и новой защитой днища от MB Classic.
Судя по архивным записям, первым владельцем 300SL был житель штата Пенсильвания Джордж Стернер. В 1978 году он продал автомобиль хирургу из Питтсбурга Доктору Эдварду С. Фальку. После смерти семья Фалька продала автомобиль Bring a Trailer — его использовали для кратковременных поездок и съемок роликов. Реставрация спорткара началась в 2016 году и завершилась в конце 2018-го. Пробег 300SL составляет 52 тысячи километров.
В марте этого года калифорнийский центр классических моделей Mercedes-Benz полностью собрал и выставил на всеобщее обозрение 43-й экземпляр Mercedes-Benz 300SL Gullwing. У автомобиля полностью сохранился оригинальный кузов, декор экстерьера, интерьера и даже покрышки.