Автомобиль сохранил оригинальные кузовные панели, стекла и салон

Пульс

Mercedes-Benz 300SL простоял в гараже 60 лет, но все равно стоит миллион долларов

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17 мая 2018

Ведущий передачи The Barn Find Hunter Том Коттер вскрыл гараж, в котором более 60 лет простоял один из ранних экземпляров купе Mercedes-Benz 300SL Gullwing. Найденный автомобиль — это 43-й экземпляр модели, выпущенный в 1954 году. Восстановленая машина будет стоить около миллиона долларов. Об этом сообщает Hagerty.

[Что можно найти на заброшенной французской ферме](https://motor.ru/reports/oldrustnrare.htm)

Что можно найти на заброшенной французской ферме

По словам Билла Уорнера, организатора выставки Amelia Island Concours и знакомого с владельцем машины, в середине 1950 годов с «Мерседеса» сняли оригинальную краску, нанесли слой грунта, но так и не перекрасили.

При этом все детали, в том числе кузовные панели, стекла, салон, резиновые уплотнители, коробка передач и даже покрышки, остались оригинальными. После полной реставрации, которая займет два года, цена этого Mercedes-Benz 300SL Gullwing может составить 900 тысяч долларов (55,6 миллиона рублей по текущему курсу).

Видео с YouTube-канала Hagerty.

В январе ведущие The Barn Find Hunter обнаружили в гараже, заваленном старым садовым инвентарем, два классических спорткара 1960 годов: Ferrari 275 GTB и Shelby Cobra 427. Машины простояли нетронутыми 30 лет, пока собственник гаража не получил уведомление о его сносе.

Найдено в сарае

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