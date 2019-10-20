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18:00

Посмотрите на фургон Dodge Ram, в котором жили 320 крыс

Более трёх сотен крыс проживали в автомобиле вместе с хозяйкой

В полицию калифорнийского города Дель Мар обратилась местная жительница, которая попросила спасти от крыс, захвативших её автомобиль.

Как выяснилось, в старом фургоне Dodge Ram Van 1990-х годов выпуска, припаркованном возле магазина в одном из районов города Дель Мар, проживала его хозяйка, а вместе с ней 320 крыс. Всё началось с того, что женщина однажды купила пару домашних крыс, чтобы ей было веселее жить в автомобиле. Очевидно, это было роковой ошибкой, потому что крысы сразу принялись размножаться.

Взрослые крысы могут рожать по 12 детёнышей каждые четыре недели, поэтому через некоторое время их популяция превысила три сотни особей. Хозяйка автомобиля позаботилась о том, чтобы у них всегда была еда и вода, что, впрочем, не помешало им съесть ещё и кожаную отделку в салоне фургона. Когда женщина поняла, что ситуация вышла из-под контроля, она сдалась и обратилась за помощью.

По словам полицейских, они ещё никогда прежде не встречали ничего подобного. В свою очередь, они обратились за помощью в Гуманитарное общество Сан-Диего, чтобы выселить всех крыс из фургона. Специалисты проверили грызунов и выяснили, что все они здоровы. Питомцы отправились в магазины, где их можно купить по пять долларов за пару. А их прежняя хозяйка при помощи краудфандинга собрала пять тысяч долларов на утилизацию своего Dodge Ram и покупку нового автомобиля.