Посмотрите на фургон Dodge Ram, в котором жили 320 крыс

По словам полицейских, они ещё никогда прежде не встречали ничего подобного. В свою очередь, они обратились за помощью в Гуманитарное общество Сан-Диего, чтобы выселить всех крыс из фургона. Специалисты проверили грызунов и выяснили, что все они здоровы. Питомцы отправились в магазины, где их можно купить по пять долларов за пару. А их прежняя хозяйка при помощи краудфандинга собрала пять тысяч долларов на утилизацию своего Dodge Ram и покупку нового автомобиля.