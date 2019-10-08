Редкий советский фургон «Москвич-434» оценили в 2 миллиона рублей

Объявление о продаже появилось на сайте «Авто.ру». Как пишет продавец, с 1972 года, когда фургон сошел с конвейера, он преодолел всего 48 тысяч километров. Владелец за это время у него был всего один, который, судя по всему, и решил продать редкий автомобиль.