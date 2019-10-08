Редкий советский фургон «Москвич-434» оценили в 2 миллиона рублей

Объявление о продаже появилось на сайте «Авто.ру». Как пишет продавец, с 1972 года, когда фургон сошел с конвейера, он преодолел всего 48 тысяч километров. Владелец за это время у него был всего один, который, судя по всему, и решил продать редкий автомобиль.
Фургон оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем М-142, в паре с ним работает четырехступенчатая механическая коробка передач, которая передает момент на задние колеса. Мощность силовой установки фургона — 75 лошадиных сил.
По словам нынешнего владельца, автомобиль полностью отреставрировали перед продажей, чем и обусловлена цена в два миллиона рублей.
В конце сентября на продажу выставили еще один редкий фургон — «Москвич 401-422» с деревянным кузовом. Автор потратил на полную реставрацию около шести с половиной лет, после чего решил продать его за 5,5 миллиона рублей.