Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
18:32

Редкий советский фургон «Москвич-434» оценили в 2 миллиона рублей

На продажу выставили 50-летний экземпляр в идеальном состоянии

На продажу выставили редкий «Москвич» с индексом 434 в кузове фургон. За автомобиль, которому 47 лет, владелец попросил два миллиона рублей.

Объявление о продаже появилось на сайте «Авто.ру». Как пишет продавец, с 1972 года, когда фургон сошел с конвейера, он преодолел всего 48 тысяч километров. Владелец за это время у него был всего один, который, судя по всему, и решил продать редкий автомобиль.

>
Reload
1 / 9

Фургон оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем М-142, в паре с ним работает четырехступенчатая механическая коробка передач, которая передает момент на задние колеса. Мощность силовой установки фургона — 75 лошадиных сил.

По словам нынешнего владельца, автомобиль полностью отреставрировали перед продажей, чем и обусловлена цена в два миллиона рублей.

В конце сентября на продажу выставили еще один редкий фургон — «Москвич 401-422» с деревянным кузовом. Автор потратил на полную реставрацию около шести с половиной лет, после чего решил продать его за 5,5 миллиона рублей.