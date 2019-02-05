Chrysler Pacifica и Dodge Grand Caravan получили юбилейные версии

Chrysler Pacifica из линейки 35th Anniversary Edition получил десять вариантов окраски кузова, отделку салона черной кожей наппа с прострочкой цвета Cranberry Wine на сиденьях, руле и приборной панели, черные вставки на решетке радиатора и соответствующие эмблемы. Кроме того, обычные «Пасифики» в зависимости от комплектации оснастили потолочным DVD-плеером и 20-дюймовыми колесами, а гибридные — аудиосистемой с 13 динамиками и навигацией.
Dodge Grand Caravan 35th Anniversary Edition предложили с 17-дюймовыми колесами, встроенными в пол перед вторым рядом сидений отсеками для хранения вещей, подогревом руля и передних кресел.
Первый минивэн — Plymouth Voyager — сошел с конвейера завода Windsor Assembly 2 ноября 1983 года. За это время компания продала 14,6 миллиона автомобилей и внедрила 115 инноваций. В 2018 году доля американского рынка минивэнов, занимаемая FCA, составила 55 процентов.