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16:54

Владелец 38 машин занял все парковки в одном из кварталов Чикаго

Действия собственника признали законными

Жители одного из кварталов на North Kenmore Avenue в чикагском Аптауне пожаловались на отсутствие свободных парковочных мест. По их словам, всё занял один человек, который владеет 38 автомобилями и сдает их в аренду через мобильное приложение. При этом в действия собственника машин не нарушают действующего законодательства.

Член местного муниципалитета Джеймс Каппельман, проживающий в том же квартале, считает, что нельзя разрешать парковать на общественных места 38 автомобилей. Однако для этого необходимо приняться соответствующий закон. По данным NBC, его ранее заблокировал губернатор Брюс Раунер.

Также появилась информация о том, что владелец этих автомобилей использует приложение Turo, однако представитель компании это опроверг. Вице-президент Мишель Пикок заявила, что большинство припаркованных в этой части города машин не зарегистрированы в Turo. Однако есть и те, что оставлены без соответствующего стикера. Эти машины, по мнению Пикок, можно эвакуировать на законных основаниях, тем самым освободив места для жителей квартала.

В феврале сообщалось, что житель немецкого Дюссельдорфа нашел необычное решение проблемы с парковкой других людей слишком близко к подъездной дорожке его дома. Он купил два сити-кара Smart, припарковал их по краям дороги и стал использовать как ограничительные буйки.

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