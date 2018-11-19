Владелец 38 машин занял все парковки в одном из кварталов Чикаго

Член местного муниципалитета Джеймс Каппельман, проживающий в том же квартале, считает, что нельзя разрешать парковать на общественных места 38 автомобилей. Однако для этого необходимо приняться соответствующий закон. По данным NBC, его ранее заблокировал губернатор Брюс Раунер.

Также появилась информация о том, что владелец этих автомобилей использует приложение Turo, однако представитель компании это опроверг. Вице-президент Мишель Пикок заявила, что большинство припаркованных в этой части города машин не зарегистрированы в Turo. Однако есть и те, что оставлены без соответствующего стикера. Эти машины, по мнению Пикок, можно эвакуировать на законных основаниях, тем самым освободив места для жителей квартала.

В феврале сообщалось, что житель немецкого Дюссельдорфа нашел необычное решение проблемы с парковкой других людей слишком близко к подъездной дорожке его дома. Он купил два сити-кара Smart, припарковал их по краям дороги и стал использовать как ограничительные буйки.