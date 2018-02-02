Немец купил два «Смарта», чтобы соседи не перекрывали подъезд к дому

Житель немецкого Дюссельдорфа нашел необычное решение проблемы с парковкой других людей слишком близко к подъездной дорожке его дома. Он купил два сити-кара Smart, припарковал их по краям дороги и стал использовать как ограничительные буйки. Об этом сообщает издание RP Online.

По словам соседей, подъезд к дому часто перегораживали другие машины, и владельцу не хватало места для его внедорожника. Представитель местного управления организации дорожного движения в интервью журналистам сообщил, что такие действия законны пока припаркованные автомобили могут самостоятельно передвигаться. Ограничений по продолжительности парковки нет.

Местные жители отмечают, что только однажды видели, как два Smart уезжали со своих мест. Вероятно, для получения новых регистрационных знаков.

В ноябре прошлого года полиция Германии нашла автомобиль, о пропаже которого житель Франкфурта сообщил 20 лет назад. Машину обнаружили на парковке, где ее оставил владелец в 1997 году.