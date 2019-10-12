Посмотрите на Lamborghini, распечатанный на 3D-принтере

Несмотря на то, что Lamborghini Aventador дебютировал более восьми лет назад, его дизайн по-прежнему будоражит воображение как детей, так и взрослых. Проблема в том, что даже самая простая версия «Авентадора» обойдётся более чем в 400 тысяч долларов. Конечно, за эти деньги вы получаете породистый итальянский суперкар с 6,5-литровым V12 мощностью 740 лошадиных сил, но американец Стерлинг Бэкус из города Денвер решил построить его собственными силами.
Идея сделать Lamborghini Aventador своими руками пришла в голову его 11-летнему сыну Ксандеру. Отец, работающий физиком, воспринял это как вызов и немедленно приступил к работе над проектом, который спустя полтора года воплотился в реальность. Постройка копии суперкара обошлась семье в 20 тысяч долларов. Так как у Стерлинга не было под рукой настоящего «Авентадора» для создания 3D-модели, при сканировании он использовал игрушечные машинки.
Все панели кузова были распечатаны по частям из пластика на 3D-принтере и склеены, а затем покрыты углеволокном для прочности и красоты. Атмосферный V12 от Lamborghini отцу найти не удалось, так что под капотом автомобиля спрятан 5,7-литровый V8 от Chevrolet Corvette 2003 года, который получил пару турбин. Коробку передач взяли от Porsche 911 поколения 996, а шасси собрано из разных деталей. От «Ламборгини» здесь лишь стёкла дверей, руль и зеркала заднего вида.