Посмотрите на Lamborghini, распечатанный на 3D-принтере

Несмотря на то, что Lamborghini Aventador дебютировал более восьми лет назад, его дизайн по-прежнему будоражит воображение как детей, так и взрослых. Проблема в том, что даже самая простая версия «Авентадора» обойдётся более чем в 400 тысяч долларов. Конечно, за эти деньги вы получаете породистый итальянский суперкар с 6,5-литровым V12 мощностью 740 лошадиных сил, но американец Стерлинг Бэкус из города Денвер решил построить его собственными силами.