Lamborghini позволила уличному художнику разукрасить Aventador

На днях стало известно о том, что Lamborghini не спешит выпускать новый Aventador – преемник модели поступит в продажу только в 2024 году. Перенос сроков запуска связан с противоречиями между итальянским брендом и материнской Volkswagen Group, которая не хочет вкладываться в адаптацию 6,5-литрового V12 к ужесточающимся экологическим стандартам и предлагает заменить атмосферный мотор гибридной силовой установкой с 4,0-литровым V8 в основе.