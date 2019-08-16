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11:06

Lamborghini позволила уличному художнику разукрасить Aventador

Поп-интерпретацию гиперкара представят публике в калифорнийском Монтерее

Компания Lamborghini объявила о совместном проекте с молодым лос-анджелесским уличным художником Скайлером Греем. Несколько лет назад Грей стал настоящей сенсацией в мире искусства: девятнадцатилетний американец прославился как самым юный художник, когда-либо выставлявшийся в крупнейших музеях по всему миру. И именно ему доверили раскрасить Lamborghini Aventador S, который дебютирует на Неделе автомобилей в Монтерее, Калифорния.

В своем творчестве Скайлер Грей сочетает американскую поп-культуру и иконы роскоши и моды: в его картинах Чудо-женщина, Папай, Олив Ойл и Микки Маус соседствуют с логотипами Chanel, Hermes и Louis Vuitton. Художника часто сравнивают с Энди Уорхолом, Китом Харингом и Жаном-Мишелем Баския и называют «Новым принцем уличного искусства».

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В роли «холста» в новом проекте Грея выступил Lamborghini Aventador S с мотором V12 мощностью 740 лошадиных сил. Художник нанес на кузов гиперкара краску желтого, темно-оранжевого и белого цветов, в том числе использую технику капельной живописи, а по бокам машины изобразил быков. Не обошлось и без отсылки к творчеству Уорхолу и его знаменитым консервным банкам супа Campbell.

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На днях стало известно о том, что Lamborghini не спешит выпускать новый Aventador – преемник модели поступит в продажу только в 2024 году. Перенос сроков запуска связан с противоречиями между итальянским брендом и материнской Volkswagen Group, которая не хочет вкладываться в адаптацию 6,5-литрового V12 к ужесточающимся экологическим стандартам и предлагает заменить атмосферный мотор гибридной силовой установкой с 4,0-литровым V8 в основе.