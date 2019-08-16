Lamborghini позволила уличному художнику разукрасить Aventador

В своем творчестве Скайлер Грей сочетает американскую поп-культуру и иконы роскоши и моды: в его картинах Чудо-женщина, Папай, Олив Ойл и Микки Маус соседствуют с логотипами Chanel, Hermes и Louis Vuitton. Художника часто сравнивают с Энди Уорхолом, Китом Харингом и Жаном-Мишелем Баския и называют «Новым принцем уличного искусства».
В роли «холста» в новом проекте Грея выступил Lamborghini Aventador S с мотором V12 мощностью 740 лошадиных сил. Художник нанес на кузов гиперкара краску желтого, темно-оранжевого и белого цветов, в том числе использую технику капельной живописи, а по бокам машины изобразил быков. Не обошлось и без отсылки к творчеству Уорхолу и его знаменитым консервным банкам супа Campbell.
Крупный богатый скот: семь самых редких суперкаров Lamborghini
На днях стало известно о том, что Lamborghini не спешит выпускать новый Aventador – преемник модели поступит в продажу только в 2024 году. Перенос сроков запуска связан с противоречиями между итальянским брендом и материнской Volkswagen Group, которая не хочет вкладываться в адаптацию 6,5-литрового V12 к ужесточающимся экологическим стандартам и предлагает заменить атмосферный мотор гибридной силовой установкой с 4,0-литровым V8 в основе.