Lotus представил самую быструю дорожную модель в истории

Компания Lotus представила лимитированную версию спидстера 3-Eleven с индексом 430. Новинка, получившая компрессорную «шестерку», стала самой быстрой моделью марки, допущенной на дороги общего пользования. Всего компания планирует выпустить 20 экземпляров машины.

В основе нового спорткара лежит легкое шасси из экструдированного алюминия. Кузовные панели выполнены из углепластика. Lotus 3-Eleven 430 оснащен 3,5-литровым двигателем V6 с механическим нагнетателем. Отдача агрегата составляет 436 лошадиных сил и 440 Нм крутящего момента. Коробка — шестиступенчатая «механика».

С нуля до «сотни» спорткар массой 920 килограммов разгоняется за 3,2 секунды – на две десятых секунды быстрее обычного 416-сильного 3-Eleven. Максимальная скорость – 290 километров в час. Гоночную трассу в Хетеле новинка проходит на 0,8 секунды быстрее Exige Cup 430 и на две быстрее предыдущего 3-Eleven.

Пересмотренные аэродинамические компоненты — фиксированное актикрыло, сплиттер, лип-спойлер и диффузор — на максимальной скорости обеспечивают 265 килограммов прижимной силы. На 44 килограмма больше, чем у предыдущей версии 3-Eleven.

В оснащение 430-го входит самоблокирующийся дифференциал Torsen, регулируемые амортизаторы Öhlins, настраиваемые передний и задний стабилизаторы и антипробуксовочная система с шестью режимами работы, а также тормозные механизмы с четырехпоршневыми суппортами.

Цена Lotus 3-Eleven 430 составит 102 тысячи фунтов стерлингов (около восьми миллионов рублей).

Предыдущая версия 3-Eleven установила рекорд немецкого автодрома «Хоккенхаймринг». Во время испытаний журнала Sport Auto спидстер проехал круг за 1:06,2 минуты, на одну десятую опередив Porsche 918 Spyder.

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