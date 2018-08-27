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27 августа 14:31

Экстремальный Ferrari 488 Pista лишился крыши

В Пеббл-Бич итальянская марка представила открытую версию суперкара с мощнейшим V8

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На Конкурсе элегантности в Пеббл-Бич компания Ferrari представила версию суперкара 488 Pista без крыши — юбилейную 50-ю модель марки с открытым верхом. Автомобиль оснащен самой мощной V-образной «восьмеркой» марки, а в качестве опции для него доступны полностью карбоновые колесные диски. Цена родстера пока не сообщается.

Ferrari 488 Pista Spider комплектуется 3,9-литровым твин-турбо мотором V8, отдача которого составляет 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. С места до «сотни» суперкар способен разогнаться за 2,85 секунды, до 200 километров в час — за восемь секунд ровно, что на 0,4 секунды медленнее купе. Максимальная скорость — 340 километров в час.

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Из-за складной крыши 488 Pista Spider на 91 килограмм тяжелее обычной машины. При этом салонные коврики у суперкара отсутствуют: вместо них установлены рифленые алюминиевые накладки. Дверные ручки заменены тряпичными лямками. Доступные в качестве опции карбоновые колесные диски на 20 процентов легче стандартных — 20-дюймовых из алюминиевого сплава.

Модель 488 Pista — хардкорная модификация 488 GTB — дебютировала в феврале. Суперкар на 90 килограммов легче обычного 488-го, за счет установки капота, бамперов, заднего спойлера, а также приборной панели и центрального тоннеля из карбона.

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