Экстремальный Ferrari 488 Pista лишился крыши

Ferrari 488 Pista Spider комплектуется 3,9-литровым твин-турбо мотором V8, отдача которого составляет 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. С места до «сотни» суперкар способен разогнаться за 2,85 секунды, до 200 километров в час — за восемь секунд ровно, что на 0,4 секунды медленнее купе. Максимальная скорость — 340 километров в час.