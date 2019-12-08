Представлен мини-грузовик с мощностью двигателя меньше, чем у «Оки»

О серийном выпуске электрического грузовичка компания Valeo умалчивает. Вероятно, модель останется в статусе прототипа и послужит основой для дальнейшего развития 48-вольтовых электрических и гибридных систем.

В Стране восходящего солнца наработки в сфере компактных электрокаров могут быть использованы в кей-карах следующего поколения, поэтому президент японского подразделения Valeo уже назвал создание мини-грузовичка «первым шагом к электрификации Японии».