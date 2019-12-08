Представлен мини-грузовик с мощностью двигателя меньше, чем у «Оки»

Создатели миниатюрного пикапа уверены, что мощности электрокара хватит для бесшумной и экологичной перевозки лёгких грузов по территории заводов и складов. Без подзарядки грузовичок способен преодолевать до 100 километров, а расчётная максимальная скорость — 100 километров в час. Двухмоторная архитектура e-Drive позволила без проблем реализовать систему полного привода.
Valeo
Электросистемам грузовичка достаточно 48-вольтовой сети, поэтому автомобилю не требуются дорогостоящая изоляция системы питания. По прогнозам французского производителя комплектующих, 48-вольтовая схема Valeo позволит максимально стандартизировать и удешевить производство. В перспективе подобная архитектура может выпускаться в качестве готового набора электрификации для установки на автомобиль вместо двигателя внутреннего сгорания.
О серийном выпуске электрического грузовичка компания Valeo умалчивает. Вероятно, модель останется в статусе прототипа и послужит основой для дальнейшего развития 48-вольтовых электрических и гибридных систем.
В Стране восходящего солнца наработки в сфере компактных электрокаров могут быть использованы в кей-карах следующего поколения, поэтому президент японского подразделения Valeo уже назвал создание мини-грузовичка «первым шагом к электрификации Японии».