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22:22

Представлен мини-грузовик с мощностью двигателя меньше, чем у «Оки»

Прототип отличился дизайном в ретростиле и наличием полного привода

© Valeo
Сергей Ильин
Французский производитель автомобильных комплектующих Valeo и японский университет префектуры Гумма разработали компактный электрический грузовичок для внутризаводских нужд. Новинка оснащается двумя электродвигателями совокупной мощностью 20 лошадиных сил — для сравнения 650-кубовый мотор ранней версии «Оки» выдавал 29 лошадиных сил.

Создатели миниатюрного пикапа уверены, что мощности электрокара хватит для бесшумной и экологичной перевозки лёгких грузов по территории заводов и складов. Без подзарядки грузовичок способен преодолевать до 100 километров, а расчётная максимальная скорость — 100 километров в час. Двухмоторная архитектура e-Drive позволила без проблем реализовать систему полного привода.

Valeo

Электросистемам грузовичка достаточно 48-вольтовой сети, поэтому автомобилю не требуются дорогостоящая изоляция системы питания. По прогнозам французского производителя комплектующих, 48-вольтовая схема Valeo позволит максимально стандартизировать и удешевить производство. В перспективе подобная архитектура может выпускаться в качестве готового набора электрификации для установки на автомобиль вместо двигателя внутреннего сгорания.

О серийном выпуске электрического грузовичка компания Valeo умалчивает. Вероятно, модель останется в статусе прототипа и послужит основой для дальнейшего развития 48-вольтовых электрических и гибридных систем.

В Стране восходящего солнца наработки в сфере компактных электрокаров могут быть использованы в кей-карах следующего поколения, поэтому президент японского подразделения Valeo уже назвал создание мини-грузовичка «первым шагом к электрификации Японии».

Источник: Autoprove.net