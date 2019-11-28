Видео: полвека истории культовых Nissan Skyline GT-R и Z за две минуты

Весной 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке представили более демократичную спецверсию GT-R 50th Anniversary Edition. В отличие от GT-R50, этот автомобиль отличается от обычного исключительно особым оформлением. Кузов окрашен в культовый синий цвет «Скайлайна» Bayside Blue с белыми акцентами.

На той же выставке дебютировала и спецверсия Nissan 370Z 50th Anniversary Edition. Место презентации, кстати, тоже выбрали не случайно. Именно на нью-йоркском автосалоне 50 лет назад публике впервые показали спорткар Datsun 240Z, который и положил начало культовой линейке с индексом Z.