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14:49

Видео: полвека истории культовых Nissan Skyline GT-R и Z за две минуты

Японский производитель опубликовал два ностальгических ролика в честь 50-летия моделей

Анастасия Дубина
В этом году самым знаковым моделям в истории Nissan, спорткарам Skyline GT-R и моделям с индексом Z, исполняется 50 лет. В честь этого марка готовит сразу несколько сюрпризов, главный из которых, скорее всего, раскроет во время официального празднования. А пока что японцы решили порадовать поклонников моделей двумя ностальгическими роликами, в которых за две минуты показали всю их полувековую историю.

Первым подарком на юбилей стала представленная в прошлом году спецверсия суперкара GT-R с индексом 50. Автомобиль разработали совместно с ателье Italdesign к 50-летию модели, и изначально он планировался исключительно как единичный шоу-кар. Однако он настолько понравился публике, что Nissan решил все же выпустить ограниченную версию из 50 экземпляров — несмотря на стоимость почти в миллион евро, компания начала получать предзаказы с первого дня.

История Nissan GT-R в честь 50-летнего юбилея

Весной 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке представили более демократичную спецверсию GT-R 50th Anniversary Edition. В отличие от GT-R50, этот автомобиль отличается от обычного исключительно особым оформлением. Кузов окрашен в культовый синий цвет «Скайлайна» Bayside Blue с белыми акцентами.

На той же выставке дебютировала и спецверсия Nissan 370Z 50th Anniversary Edition. Место презентации, кстати, тоже выбрали не случайно. Именно на нью-йоркском автосалоне 50 лет назад публике впервые показали спорткар Datsun 240Z, который и положил начало культовой линейке с индексом Z.

История линейки Nissan Z в честь 50-летнего юбилея

Кроме этого, руководство Nissan в конце октября заявило, что в ближайшее время появится информация о будущих спортивных новинках марки. Через несколько дней на Нюрбургринге в объективы шпионов попал тестовый мул компании.

Автомобиль был замаскирован под двухдверку 370Z, однако отличался от стандартной версии аэродинамическими элементами. Скорее всего, новые подробности марка раскроет 8 декабря, в рамках празднования юбилея моделей на фестивале Nismo на трассе «Фудзи».