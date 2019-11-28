Видео: полвека истории культовых Nissan Skyline GT-R и Z за две минуты

Первым подарком на юбилей стала представленная в прошлом году спецверсия суперкара GT-R с индексом 50. Автомобиль разработали совместно с ателье Italdesign к 50-летию модели, и изначально он планировался исключительно как единичный шоу-кар. Однако он настолько понравился публике, что Nissan решил все же выпустить ограниченную версию из 50 экземпляров — несмотря на стоимость почти в миллион евро, компания начала получать предзаказы с первого дня.
Весной 2019 года на автосалоне в Нью-Йорке представили более демократичную спецверсию GT-R 50th Anniversary Edition. В отличие от GT-R50, этот автомобиль отличается от обычного исключительно особым оформлением. Кузов окрашен в культовый синий цвет «Скайлайна» Bayside Blue с белыми акцентами.
На той же выставке дебютировала и спецверсия Nissan 370Z 50th Anniversary Edition. Место презентации, кстати, тоже выбрали не случайно. Именно на нью-йоркском автосалоне 50 лет назад публике впервые показали спорткар Datsun 240Z, который и положил начало культовой линейке с индексом Z.
Кроме этого, руководство Nissan в конце октября заявило, что в ближайшее время появится информация о будущих спортивных новинках марки. Через несколько дней на Нюрбургринге в объективы шпионов попал тестовый мул компании.
Автомобиль был замаскирован под двухдверку 370Z, однако отличался от стандартной версии аэродинамическими элементами. Скорее всего, новые подробности марка раскроет 8 декабря, в рамках празднования юбилея моделей на фестивале Nismo на трассе «Фудзи».