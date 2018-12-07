Nissan запустил в серию GT-R за миллион евро

Концепт-кар Nissan GT-R50 был впервые показан летом этого года: он разработан в честь 50-летия модели GT-R и итальянского ателье Italdesign. Однако автомобиль настолько понравился публике, что производитель решился запустить его в мелкосерийное производство. Всего планируется построить 50 таких машин.