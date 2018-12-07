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14:21

Nissan запустил в серию GT-R за миллион евро

Всего будет выпущено 50 таких автомобилей

Компания Nissan представила серийный вариант суперкара GT-R50, разработанного японским производителем в сотрудничестве с ателье Italdesign. Стоить такой автомобиль будет 990 000 евро (около 75,3 миллиона рублей по текущему курсу) – заказы на эксклюзивное купе уже принимаются.

Концепт-кар Nissan GT-R50 был впервые показан летом этого года: он разработан в честь 50-летия модели GT-R и итальянского ателье Italdesign. Однако автомобиль настолько понравился публике, что производитель решился запустить его в мелкосерийное производство. Всего планируется построить 50 таких машин.

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От обычного GT-R новинка отличается полностью новым кузовом, светотехникой и уникальным вариантами окраски кузова – например, как на представленных фотографиях, на которых машин выполнена в ярко-синем цвете с золотистыми акцентами.

Суперкар оснащен модернизированным двигателем 3.8 V6 от обычного Nissan GT-R Nismo. После установки новых турбонагнетателей, доработок топливной системы, впуска и выпуска мощность агрегата выросла с 600 (637 Нм) до 720 сил (780 Нм).

Динамические характеристики суперкара не уточняются. Обычный GT-R Nismo на разгон до «сотни» тратит 2,6 секунды. Максимальная скорость спорткара – 320 километров в час.

С 7 декабря этого года новинка будет выставлена в Галерее Nissan в Иокогаме.

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