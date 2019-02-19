Канадец выставил на продажу 55 кемперов Volkswagen

В объявлении о продаже продавец по имени Роб указывает, что все автомобили находятся в пригодном для восстановления состоянии. Кроме того, их комплектация полностью соответствует периоду выпуска. По одному кемперы не продаются, а посмотреть на коллекцию можно, заплатив всего 500 долларов (33 тысяч рублей) наличными.
Постройкой кемперов занималась немецкая компания Westfalia-Werke. И наиболее популярными стали как раз автомобили с подъёмной крышей на базе T2, выпускавшегося с 1968 по 1979 год. Некоторые из них оборудовались кухней, столом, а также холодильником.