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14:33

Канадец выставил на продажу 55 кемперов Volkswagen

Практически все автомобили построены на базе фургона Type 2

Житель Канады выставил на продажу сразу 55 кемперов Volkswagen Westfalia, построенных на базе фургона Type 2 и американской модели Vanagons. Коллекция продаётся единым лотом за 350 тысяч долларов (23,2 миллиона рублей).

В объявлении о продаже продавец по имени Роб указывает, что все автомобили находятся в пригодном для восстановления состоянии. Кроме того, их комплектация полностью соответствует периоду выпуска. По одному кемперы не продаются, а посмотреть на коллекцию можно, заплатив всего 500 долларов (33 тысяч рублей) наличными.

Постройкой кемперов занималась немецкая компания Westfalia-Werke. И наиболее популярными стали как раз автомобили с подъёмной крышей на базе T2, выпускавшегося с 1968 по 1979 год. Некоторые из них оборудовались кухней, столом, а также холодильником.

На проходящей сейчас в Мюнхене туристической выставке сертифицированный моделист Lego Рене Хоффмайстер выставил полноразмерную реплику кемпера Volkswagет T2 с подъемной крышей. На ее постройку он потратил шесть недель и 400 тысяч кубиков Lego.

Источник: Kijiji
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