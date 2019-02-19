На выставке в Мюнхене показали полноразмерную Lego-копию Volkswagen T2

Пластиковая копия «Фольксвагена» в длину насчитывает пять метров. Её ширина составляет 1,9, а высота — ровно два метра. Для постройки реплики было использовано 400 тысяч кубиков Lego, из которых 20 тысяч предназначались для стекол. Фургон оборудован подъемной крышей и функционирующей сдвижной дверью. Внутреннее убранство салона также выполнено из Lego.