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11:35

На выставке в Мюнхене показали полноразмерную Lego-копию Volkswagen T2

На ее постройку ушло шесть недель

Сертифицированный моделист Lego Рене Хоффмайстер и его напарник Паскаль Ленхард собрали из конструктора полноразмерную реплику фургона Volkswagen T2. Масса модели составила 700 килограммов, а на её постройку ушло шесть недель. Автомобиль показали на туристической выставке в Мюнхене.

Пластиковая копия «Фольксвагена» в длину насчитывает пять метров. Её ширина составляет 1,9, а высота — ровно два метра. Для постройки реплики было использовано 400 тысяч кубиков Lego, из которых 20 тысяч предназначались для стекол. Фургон оборудован подъемной крышей и функционирующей сдвижной дверью. Внутреннее убранство салона также выполнено из Lego.

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Хоффмайстеру и Ленхарду удалось превзойти рекорд Chevrolet по количеству использованных деталей. Чтобы изготовить модель пикапа Silverado 1500 LT Trail Boss, восемнадцати специалистам из фирменного магазина Lego в городе Энфилд, штат Коннектикут, понадобилось 334 544 кубика и 2000 часов. У Lego-копии Silverado работают фары, а на кузов нанесены графические элементы, как у настоящего автомобиля.

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В конце августа прошлого года Lego построила полноразмерную копию гиперкара Bugatti Chiron со светящимися фарами, подвижным спойлером и работающим двигателем. На постройку модели ушло более миллиона деталей серии Lego Technic.

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