59-летний Ford Mustang получил карбоновый кузов и мотор на 900 сил

В конце 2025 года компанию вывел из процедуры банкротства инвестор Velocity Restorations при условии сохранения лицензионного соглашения с Shelby. При постройке рестомода Shelby GT500 CR все кузовные панели заменены на карбоновые с открытой текстурой.

Колесные диски также имеют карбоновые элементы и черно-серебристые спицы, за ними видны тормозные суппорты Wilwood. В салоне — современная шумоизоляция, акустика Focal, мультимедийная система и черные кожаные кресла с красной прострочкой. Под капотом — современный двигатель Ford Coyote V8 5.0.

Мотор доступен в трех вариантах форсировки. Атмосферная версия выдает 500 л.с. и 678 Нм крутящего момента. Двигатели с нагнетателем — 700 или 900 л.с. О том, какой именно мотор выбрал заказчик уже построенного спорткара, не сообщается.

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