Audi представила новый мощный суперкар Nuvolari на базе Lamborghini
Сердце автомобиля — гибридная силовая установка на базе 4,0-литрового двигателя V8 с двойным турбонаддувом, литий-ионной батареи емкостью 7,3 кВт·ч и трёх электромоторов. Два электродвигателя расположены на передней оси, третий — между двигателем и коробкой передач. Суммарная отдача системы составляет 987 л.с., что всего на 15 л.с. меньше, чем у Lamborghini Revuelto.
Динамика у Nuvolari выдающаяся: разгон до 100 км/ч занимает 2,6 с., до 200 км/ч — 6,8 с., максимальная скорость превышает 350 км/ч.
Автомобиль оснащён системой полного привода Quattro нового поколения, которая анализирует данные, чтобы предотвратить потерю сцепления с дорогой. Также есть активное антикрыло, способное создавать прижимную силу более 400 кг.
В распоряжении водителя пять режимов движения: E-Hybrid (приоритет электротяги), Balanced (баланс), Dynamic (спортивный), Dynamic+ (максимально острый) и Track (трековый) с настройками для мокрой, сухой и гоночной трассы.
Дизайн Nuvolari выполнен в новой философии Audi. Передняя часть получила вертикальную решётку радиатора, тонкие фары и крупные воздухозаборники. Карбоновый кузов оснащён юбками-дефлекторами. За торможение отвечает новая карбон-керамическая система Audi Ceramic Pro с 420-мм передними дисками и 410-мм задними, которую создавали специально для трека.
Салон минималистичный, двухцветный, с алюминиевыми вставками. Установлены лёгкие карбоновые кресла, цифровая приборная панель и крупный вертикальный экран мультимедиа.
Генеральный директор Audi Гернот Дёлльнер заявил, что Nuvolari «приносит чистые эмоции».
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