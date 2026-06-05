Audi представила новый мощный суперкар Nuvolari на базе Lamborghini

Сердце автомобиля — гибридная силовая установка на базе 4,0-литрового двигателя V8 с двойным турбонаддувом, литий-ионной батареи емкостью 7,3 кВт·ч и трёх электромоторов. Два электродвигателя расположены на передней оси, третий — между двигателем и коробкой передач. Суммарная отдача системы составляет 987 л.с., что всего на 15 л.с. меньше, чем у Lamborghini Revuelto.

Динамика у Nuvolari выдающаяся: разгон до 100 км/ч занимает 2,6 с., до 200 км/ч — 6,8 с., максимальная скорость превышает 350 км/ч.

Автомобиль оснащён системой полного привода Quattro нового поколения, которая анализирует данные, чтобы предотвратить потерю сцепления с дорогой. Также есть активное антикрыло, способное создавать прижимную силу более 400 кг.

В распоряжении водителя пять режимов движения: E-Hybrid (приоритет электротяги), Balanced (баланс), Dynamic (спортивный), Dynamic+ (максимально острый) и Track (трековый) с настройками для мокрой, сухой и гоночной трассы.