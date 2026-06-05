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Опубликовано 05 июня 2026, 05:39
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Audi представила новый мощный суперкар Nuvolari на базе Lamborghini

Преемник Audi R8 получил имя Nuvolari и гибридный мотор от Lamborghini. Новинка, названная в честь легендарного гонщика Тацио Нуволари, будет выпущена ограниченным тиражом всего 499 экземпляров, а первые поставки начнутся в первой половине 2027 года, сообщает Carscoops.
Audi Nuvolari
Audi Nuvolari
© Audi
Алексей Морозов
Алексей Морозов

Сердце автомобиля — гибридная силовая установка на базе 4,0-литрового двигателя V8 с двойным турбонаддувом, литий-ионной батареи емкостью 7,3 кВт·ч и трёх электромоторов. Два электродвигателя расположены на передней оси, третий — между двигателем и коробкой передач. Суммарная отдача системы составляет 987 л.с., что всего на 15 л.с. меньше, чем у Lamborghini Revuelto.

Динамика у Nuvolari выдающаяся: разгон до 100 км/ч занимает 2,6 с., до 200 км/ч — 6,8 с., максимальная скорость превышает 350 км/ч.

Автомобиль оснащён системой полного привода Quattro нового поколения, которая анализирует данные, чтобы предотвратить потерю сцепления с дорогой. Также есть активное антикрыло, способное создавать прижимную силу более 400 кг.

В распоряжении водителя пять режимов движения: E-Hybrid (приоритет электротяги), Balanced (баланс), Dynamic (спортивный), Dynamic+ (максимально острый) и Track (трековый) с настройками для мокрой, сухой и гоночной трассы.

Audi Nuvolari

© Audi

Дизайн Nuvolari выполнен в новой философии Audi. Передняя часть получила вертикальную решётку радиатора, тонкие фары и крупные воздухозаборники. Карбоновый кузов оснащён юбками-дефлекторами. За торможение отвечает новая карбон-керамическая система Audi Ceramic Pro с 420-мм передними дисками и 410-мм задними, которую создавали специально для трека.

Салон минималистичный, двухцветный, с алюминиевыми вставками. Установлены лёгкие карбоновые кресла, цифровая приборная панель и крупный вертикальный экран мультимедиа.

Генеральный директор Audi Гернот Дёлльнер заявил, что Nuvolari «приносит чистые эмоции».

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Audi Nuvolari

© Audi

Источник:Carscoops
Автор:Алексей Морозов
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