11-летний «Гелик» от Brabus продают в Москве за 150 миллионов рублей

Пробег монструозного пикапа составляет всего 1400 километров

В Москве продают шестиколесный пикап Mercedes-AMG G 63. Редкий автомобиль, выпущенный в 2013 году, оценили в 151 миллион рублей. Редчайший трехосный «Гелендваген» подготовили тюнеры из знаменитого ателье Brabus. Всего за два года производства специалисты доработали чуть больше ста эксклюзивных автомобилей. Десять лет назад приобрести шестиколесный пикап в России можно было официально за 18 960 000 рублей. При этом серийный G63 AMG оценивали на 11 миллионов рублей дешевле.