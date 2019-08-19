McLaren 600LT оказался таким же быстрым, как более мощный 720S

Нюанс заключается в том, что McLaren 600LT в значительной степени уступает по мощности 720S. Первый в движение приводит твин-турбо «восьмерка» объемом 3,8 литра, которая выдает 600 лошадиных сил и 620 Нм крутящего момента. Второй же укомплектован 4,0-литровой твин-турбо «восьмеркой» мощностью 720 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Таким образом, на бумаге McLaren 720S должен быть быстрее 600LT, но тесты на Нюрбургринге этого не доказали.

Схожее время прохождения круга объясняется несколькими факторами. Во-первых, 600LT весит всего 1356 килограммов против 1419 килограммов у 720S. Во-вторых, свою роль сыграли и покрышки: 600LT получил более мягкий комплект Pirelli P Zero Trofeo R, в то время как 720S был обут в каучуковые Pirelli P Zero Corsa.