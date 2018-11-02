Быстро и очень дорого

Машины с максималкой выше 400 км/ч. McLaren построил самый быстрый дорожный автомобиль, но у него оказалась куча конкурентов

Представленный на этой неделе гиперкар McLaren Speedtail получился таким необычным, передовым и чудовищно быстрым, что мы готовы признать в нем преемника легендарного F1. И даже в трехместной компоновке салона виден намек на славного предка. На разгон с места до 300 километров в час Speedtail тратит менее 13 секунд. Его «бесшовная» активная аэродинамика не имеет аналогов в индустрии. В мире существует лишь несколько гиперкаров, способных появиться в зеркалах заднего вида невероятного McLaren. И мы собрали их в этой галерее.