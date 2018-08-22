McLaren сделал «очень карбоновый» 600LT с креслами от гиперкара Senna

Кузов McLaren 600LT в исполнении MSO окрашен в оттенок серого под названием Stealth Grey. Акценты выполнены в матово-черном и фирменном оранжевом цвете. Особенность суперкара — пакет карбоновых деталей, в который вошли функциональный воздухозаборник на крыше в духе гоночного F1, передний сплиттер, диффузор, задний бампер и жабры на передних крыльях.