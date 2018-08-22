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22 августа 18:06

McLaren сделал «очень карбоновый» 600LT с креслами от гиперкара Senna

Отделение MSO подготовило специальную версию модели

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Компания McLaren представила особую версию суперкара 600LT, подготовленную специалистами подразделения McLaren Special Operations (MSO). Новинка получила аэродинамический обвес из углепластика, карбоновые сиденья от экстремального гиперкара Senna и аудиосистему Bowers & Wilkins с 12 динамиками. Цена машины составляет 363 500 долларов против 240 тысяч за базовый 600LT.

Кузов McLaren 600LT в исполнении MSO окрашен в оттенок серого под названием Stealth Grey. Акценты выполнены в матово-черном и фирменном оранжевом цвете. Особенность суперкара — пакет карбоновых деталей, в который вошли функциональный воздухозаборник на крыше в духе гоночного F1, передний сплиттер, диффузор, задний бампер и жабры на передних крыльях.

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Из углепластика выполнены корпуса боковых зеркал, вставки на дверях, центральной консоли и каркас кресел. 600LT также может быть укомплектован шеститочечными ремнями безопасностями и удерживающей балкой для крепления плечевых ремней, которые являются частью пакета MSO Clubsport Pro, облегченными колесными дисками и камерой для телеметрии.

McLaren 600LT оснащается 3,8-литровой битурбо «восьмеркой» мощностью 600 лошадиных сил и 620 Нм крутящего момента, трековыми покрышками Pirelli P Zero Trofeo R, подвеской и тормозами от модели 720S. Тираж 600LT ограничат: суперкар будут выпускать только один год.

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