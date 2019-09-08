Классический Ford 1953 года выпуска поступил в продажу

Этот пикап красного оттенка Coral Flame был выпущен в 1953 году и с тех пор принадлежал одной и той же семье. Недавно он пережил тщательную реставрацию, в ходе которой пикапу обновили экстерьер и интерьер, а также привели в идеальное состояние все детали и агрегаты. Все панели кузова были окрашены в оригинальный цвет.