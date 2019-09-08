Классический Ford 1953 года выпуска поступил в продажу

Ford F100 начали выпускать в 1948 году, а в 1953 вышла его обновлённая версия. Пикап ценили прежде всего за универсальность: он был достаточно вынослив, чтобы служить коммерческим транспортом и в то же время довольно комфортен для ежедневного использования в качестве личного автомобиля.
Этот пикап красного оттенка Coral Flame был выпущен в 1953 году и с тех пор принадлежал одной и той же семье. Недавно он пережил тщательную реставрацию, в ходе которой пикапу обновили экстерьер и интерьер, а также привели в идеальное состояние все детали и агрегаты. Все панели кузова были окрашены в оригинальный цвет.
3,5-литровый рядный шестицилиндровый мотор проехал всего 1200 миль после недавней переборки, равно как и трёхступенчатая автоматическая коробка передач. Продавец уверяет, что в автомобиле работает всё, включая штатный отопитель салона и радио. Более того, весь процесс восстановления автомобиля был тщательно задокументирован на фотоснимках.