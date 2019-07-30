Илон Маск озвучил сроки дебюта пикапа Tesla

Внешность пикапа по-прежнему остается загадкой: сам производитель говорил, что пикап может стать просто уменьшенной копией грузовика Semi, а затем опубликовал очень темный тизер, на котором видно лишь линию кузова будущего автомобиля. Многие дизайнеры публиковали свои рендеры новинки, а пару дней назад свою версию пикапа показал Алекс Джагер, арт-директор по визуальным эффектам, который работал над вторыми «Звездными войнами» и и «Людьми в черном».