Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
12:36

Илон Маск озвучил сроки дебюта пикапа Tesla

Новинка появится через два-три месяца

Основатель компании Tesla Илон Маск пообещал, что долгожданный электрический пикап официально дебютирует в ближайшие два-три месяца. По его словам, работы над электрокаром уже на финальной стадии.

Ранее Маск сказал, что после выхода на рынок новинка будет стоить около 49 тысяч долларов (3 105 247 рублей по текущему курсу), но компания постарается сделать ценник еще ниже, чтобы возможность приобрести пикап была у разных покупателей. Сегодня же основатель «Теслы» заявил, что официальная премьера новинки состоится в ближайшие два-три месяца.

Есть новости по пикапу Tesla? Мы сходим с ума, нам нужно знать. — Мы уже близки к завершению, но вся магия в финальных штрихах. Может быть, осталось 2-3 месяца

Слухи о том, что калифорнийская компания работает над электрическим пикапом, появились еще в 2016 году. Тогда компания опубликовала стратегию развития марки на ближайшие годы, и на одном из слайдов пользователи заметили гигантский пикап, который был похож на мини-версию грузовика Semi. Маск позднее подтвердил, что работы над новой моделью действительно ведутся.

Блогеры создали пикап из Tesla Model 3, не дожидаясь появления официальной модели

Внешность пикапа по-прежнему остается загадкой: сам производитель говорил, что пикап может стать просто уменьшенной копией грузовика Semi, а затем опубликовал очень темный тизер, на котором видно лишь линию кузова будущего автомобиля. Многие дизайнеры публиковали свои рендеры новинки, а пару дней назад свою версию пикапа показал Алекс Джагер, арт-директор по визуальным эффектам, который работал над вторыми «Звездными войнами» и и «Людьми в черном».

>
Reload
1 / 2

Тизер от Tesla

На сегодняшний день о технической начинке пикапа известно немного — он получит силовую установку из двух электромоторов, подвеску, которая сможет подстраиваться под нагрузку кузова, и систему автоматической парковки. По предварительным данным, одной зарядки будет хватать на 800 километров.