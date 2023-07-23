Porsche выпустила эксклюзивные часы к юбилею марки

Хронограф сделан ограниченным тиражом

Компания Porsche выпустила часы Chronograph 1 – 75 Years Porsche Edition к юбилею марки. 2023 год для бренда Porsche проходит под эгидой празднования 75-летия. К юбилею легендарной немецкой марки приурочены премьеры эксклюзивных спорткаров, особые мероприятия и, конечно, выпуск разнообразных лимитированных аксессуаров. Одним из таких примеров стали часы Chronograph 1 – 75 Years Porsche Edition, выпущенные ограниченным тиражом. Премьера лимитированного хронографа состоялась в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде, где немецкий автопроизводитель был представлен с размахом.