Porsche выпустила эксклюзивные часы к юбилею марки

Porsche выпустила эксклюзивные часы к юбилею маркиХронограф сделан ограниченным тиражом
Компания Porsche выпустила часы Chronograph 1 – 75 Years Porsche Edition к юбилею марки. 2023 год для бренда Porsche проходит под эгидой празднования 75-летия. К юбилею легендарной немецкой марки приурочены премьеры эксклюзивных спорткаров, особые мероприятия и, конечно, выпуск разнообразных лимитированных аксессуаров. Одним из таких примеров стали часы Chronograph 1 – 75 Years Porsche Edition, выпущенные ограниченным тиражом. Премьера лимитированного хронографа состоялась в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде, где немецкий автопроизводитель был представлен с размахом.
В Chronograph 1 – 75 Years Porsche Edition, выполненном в классическом чёрном цвете, используется механизм калибра Porsche Design Werk 01.140 с сертификатом точности от COSC, что означает высокую точность хода. Водонепроницаемые до глубины в 100 метров часы имеют 48-часовой запас хода.
Задняя часть корпуса имеет форму классического пятиспицевого колеса Fuchs с логотипом Porsche посередине, а в комплекте с хронографом поставляются ремешок с кожаной центральной частью и текстильной внешней частью с голубой и красной прострочкой.
Также у часов есть чёрный кожаный ремешок с чёрной строчкой. Современный хронограф отсылает к оригинальному Chronograph 1 образца 1972 года, а заодно и к часам с передней панели концептуального суперкара Porsche Mission X Concept. Новые часы выпущены ограниченным тиражом в 475 экземпляров по цене 11 000 долларов.