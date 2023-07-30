«Длиннохвостый» McLaren 765LT получил комплект тюнинга от Novitec

Суперкар стал выглядеть агрессивнее

«Длиннохвостый» McLaren 765LT получил комплект тюнинга от ателье Novitec. В 2020 году состоялась премьера купе McLaren 765LT — очередной модели фирменной «длиннохвостой» линейки Longtail. Новинка стала самым мощным автомобилем семейства, скрепами которого являются оптимизированная аэродинамика, уменьшенная масса, ездовые характеристики, ориентированные на трек, увеличенная мощность, улучшенная обратная связь для водителя и ограниченный тираж. Но если кому-то мало и этого, в Novitec предлагают фирменный тюнинг суперкара.