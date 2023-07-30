«Длиннохвостый» McLaren 765LT получил комплект тюнинга от Novitec

«Длиннохвостый» McLaren 765LT получил комплект тюнинга от NovitecСуперкар стал выглядеть агрессивнее
«Длиннохвостый» McLaren 765LT получил комплект тюнинга от ателье Novitec. В 2020 году состоялась премьера купе McLaren 765LT — очередной модели фирменной «длиннохвостой» линейки Longtail. Новинка стала самым мощным автомобилем семейства, скрепами которого являются оптимизированная аэродинамика, уменьшенная масса, ездовые характеристики, ориентированные на трек, увеличенная мощность, улучшенная обратная связь для водителя и ограниченный тираж. Но если кому-то мало и этого, в Novitec предлагают фирменный тюнинг суперкара.
Работу над британским купе доверили специалистам Novitec, которые специализируются на доработке роскошных и ультрасовременных автомобилей. Немецкое ателье оснастило суперкар новыми аэродинамическими элементами — фирменной крышкой капота, вставками в боковые воздухозаборники и воздухозаборником на крыше.
Экстерьер дополняют разработанные Vossen колёса MC3 диаметром 20 дюймов на передней оси и 21 дюйм — на задней. Чёрные диски сочетаются с оранжевыми акцентами на кузове, который обтянут оливково-зелёной плёнкой Badlands Green от Fostla.de Concepts. Технически суперкар не изменился.
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У McLaren 765LT, напомним, 765-сильный битурбомотор V8 4.0 с перенастроенным семиступенчатым «роботом» и модернизированной подвеской, а также удлиненный кузов с улучшенной аэродинамикой за счет увеличенного диффузора, доработанного активного заднего антикрыла и нового обвеса, а также тормозная система от McLaren Senna и новые колёсные диски с титановыми болтами.