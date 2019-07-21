Посмотрите, как выглядел бы BMW 8-й серии в кузове Shooting Brake

Этот рендеринг от J.B.Cars демонстрирует купе BMW M850i в трёхдверном кузове Shooting Brake. Несмотря на то, что для изменения внешнего вида автомобиля не потребовалось много работы, результат действительно впечатляет. Художник лишь слегка приподнял заднюю часть крыши и удлинил её, добившись в итоге стремительного и изящного силуэта.
Заодно у «восьмёрки» появилось больше места по высоте на задних креслах и увеличился объём багажника. Как можно не полюбить такой красивый и одновременно практичный спортивный универсал? Жаль только, что 8-я серия BMW наверняка никогда не получит такой кузов даже в качестве ограниченной версии.