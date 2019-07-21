Посмотрите, как выглядел бы BMW 8-й серии в кузове Shooting Brake

Заодно у «восьмёрки» появилось больше места по высоте на задних креслах и увеличился объём багажника. Как можно не полюбить такой красивый и одновременно практичный спортивный универсал? Жаль только, что 8-я серия BMW наверняка никогда не получит такой кузов даже в качестве ограниченной версии.