Видео: сразу семь суперкроссоверов и один внедорожник устроили гонку по прямой

Видео: сразу семь суперкроссоверов и один внедорожник устроили гонку по прямойВ заезде приняли участие очень мощные и очень дорогие SUV
Обновлённый Aston Martin оснащён 4,0-литровым турбомотором V8, развивающим 707 сил и 900 Нм. Двигатель сочетается с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Весит DBX707 2245 килограммов. BMW X6 M и Range Rover Sport SV оснащены одинаковым 4,4-литровым турбомотором V8 в связке с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. На немецкой модели двигатель развивает 625 сил и 750 Нм, на британской — 635 сил и 750 Нм. Весят X6 M и Sport SV по 2445 килограммов и 2560 килограммов соответственно.
Итальянский Ferrari Purosangue имеет 6,5-литровый атмосферный V12 на 725 сил и 716 Нм в связке с 8-ступенчатым автоматом и полным приводом при массе 2033 килограмма. На соотечественнике Lamborghini Urus Performante установлен 4,0-литровый турбомотор V8 на 666 сил и 850 Нм, 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод. Масса машины — 2150 килограммов. Land Rover Defender V8 стоит особняком, располагая 5,0-литровым компрессорным V8 на 525 сил и 625 Нм, который агрегатируется с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.
При массе 2600 килограммов это самый тяжёлый участник гонки. Легендарный Mercedes-AMG G 63 оснащён 4,0-литровым турбированным V8 на 585 сил и 850 Нм в сочетании с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Весит такой автомобиль 2550 килограммов. А Porsche Cayenne Coupe Turbo комплектуется 4,0-литровым турбомотором V8 на 739 сил и 960 Нм в сочетании с тем же 8-ступенчатым автоматом и полным приводом, а весит модель 2495 килограммов.