Видео: сразу семь суперкроссоверов и один внедорожник устроили гонку по прямой

В заезде приняли участие очень мощные и очень дорогие SUV

Сразу семь мощных суперкроссоверов и один внедорожник устроили гонку по прямой. Авторы YouTube-канала Carwow устроили очередную гонку по прямой, в которой, пожалуй, превзошли сами себя. В заезде сошлись не просто восемь автомобилей, а восемь очень мощных и очень дорогих моделей, представляющих сегмент SUV. На прямой сразились Aston Martin DBX 707, BMW X6 M, Ferrari Purosangue, Lamborghini Urus Performante, Land Rover Defender V8, Mercedes-AMG G 63, Porsche Cayenne Coupe Turbo и Range Rover Sport SV.