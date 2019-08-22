Полицейские поймали восьмилетку за рулем угнанного автомобиля. Он ехал 140 км/ч

Несмотря на свой поступок, мальчик оказался весьма ответственным. После заезда по трассе со скоростью 140 километров в час он припарковал автомобиль на обочине, включил «аварийку» и даже выставил знак аварийной остановки. Кроме того, у ребенка были неплохие навыки вождения: он занимался картингом и, как выяснилось позже, родители даже научили его управлять настоящим автомобилем.