Дети угнали внедорожник и проехали на нем почти 1000 километров

На подъезде к Графтону украденный внедорожник заметили полицейские. Они устроили погоню, но убедившись, что за рулем действительно сидит ребенок, прекратили преследование, чтобы не создавать угрозы для жизни школьников.

Спустя некоторое время, машину нашли припаркованной на обочине, причем дети заперлись внутри и отказывались покидать салон. Тогда один из прибывших на место полицейских разбил стекло, чтобы разблокировать двери. В общей сложности школьники проехали около тысячи километров.