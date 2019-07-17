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18:51

Дети угнали внедорожник и проехали на нем почти 1000 километров

Четверо австралийских школьников сбежали из дома и отправились в путешествие по стране

Полиция города Графтон, расположенного в штате Новый Южный Уэльс, сообщила о поимке четверых малолетних угонщиков. Трое мальчиков и девочка взяли внедорожник родителей одного из них и отправились на юг Австралии.
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Юные преступники стартовали в прошлые выходные из Грейсмира, штат Квинслэнд. Причем один из мальчиков оставил семье записку, в которой сообщил, что уходит из дома. В следующий раз дети были замечены в 140 километрах от дома на заправке в городе Банана. Там школьники залили топливо и уехали, не расплатившись. По словам владельца АЗС, он обратил внимание, что водитель внедорожника «был коротышкой», однако явно умел управлять автомобилем.

Дети на заправке

Daily Telegraph

На подъезде к Графтону украденный внедорожник заметили полицейские. Они устроили погоню, но убедившись, что за рулем действительно сидит ребенок, прекратили преследование, чтобы не создавать угрозы для жизни школьников.

Спустя некоторое время, машину нашли припаркованной на обочине, причем дети заперлись внутри и отказывались покидать салон. Тогда один из прибывших на место полицейских разбил стекло, чтобы разблокировать двери. В общей сложности школьники проехали около тысячи километров.

Угонщиков забрали в полицейский участок, где им предстояло дожидаться обеспокоенных родителей. Пока неизвестно, предъявят ли детям какие-либо обвинения. Скорее всего, их ждет лишь наказание за управление автомобилем без прав, так как по местным законам удостоверение можно получить только после 17 лет.

Источник: Daily Telegraph
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