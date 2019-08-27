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12:22

Восьмилетний мальчик второй раз за неделю угнал машину. Теперь он разогнался до 180 км/ч

В этот раз гонщику повезло меньше — поездка закончилась небольшой аварией

© Bertsz/Pixabay
Восьмилетний школьник второй раз за неделю угнал машину своей матери, чтобы поехать покататься по автобанам. В этот раз поездка оказалась менее успешной — ребенок врезался в припаркованный на обочине трейлер.

Вероятно, мальчик почувствовал себя увереннее после предыдущего заезда, поэтому в этот раз он полностью игнорировал светофоры, дорожные знаки и скоростной режим. Он разогнался на шоссе до 180 километров в час, «пролетел» на несколько красных сигналов, и в итоге закончил поездку на обочине, врезавшись в припаркованный трейлер.

Предыдущий инцидент произошел всего пять дней назад. Пока родители спали, мальчик забрал ключи от Volkswagen Golf своей матери и поехал кататься. Он разогнался до 140 километров в час, после чего съехал на обочину, чтобы немного передохнуть. Там его догнали полицейские, которые и положили конец ночным гонкам.

Как объяснил полицейским сам угонщик, он забрал машину потому, что «просто хотел покататься». Выяснилось, что он уже давно занимается картингом, а родители даже научили его управлять настоящей машиной.

Учитывая, что до получения лицензии водителя юному гонщику ждать еще около десяти лет, сейчас с ним будет работать психолог, чтобы у ребенка больше не возникало по ночам желания угонять родительскую машину и устраивать одиночные заезды на шоссе.